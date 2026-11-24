Sanchez Energy Aktie
WKN DE: A1JRS0 / ISIN: US79970Y1055
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24.11.2026 07:09:04
SharkNinja To Join S&P 500 Index
(RTTNews) - SharkNinja Inc. (SN), a constituent of the S&P MidCap 400, will join the S&P 500, replacing AES Corp. (AES), effective December 2, 2026, S&P Dow Jones Indices said in a statement.
A consortium, including Global Infrastructure Partners and EQT Infrastructure, are acquiring AES in a deal expected to be completed on December 2.
AES said last week that it had received a final order from the Federal Energy Regulatory Commission approving the acquisition.
SharkNinja shares rose 0.57% in after-hours trading after closing at $225.37 on Monday.
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