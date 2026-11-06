Sharkninja verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sharkninja hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Sharkninja hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,98 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at