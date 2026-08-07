Sharkninja veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sharkninja hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Sharkninja hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,980 USD je Aktie gewesen.

Sharkninja hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at