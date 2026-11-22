SharonAI Aktie
WKN DE: A41ZGZ / ISIN: US7789203061
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22.11.2026 05:14:02
SharonAI: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, SharonAI (NASDAQ:SHAZ) introduced an annualized run rate (ARR) revenue metric to track its commercial expansion as data center infrastructure comes online. Commercial execution now determines whether its contractual backing turns into actual cash flow. Three things management said on the call stand out.
The company's annualized run rate revenue, or projected yearly revenue based on active billing, will surge as 30 megawatts of data center power capacity enter active service. That operational activation converts initial infrastructure installations into cash-generating deployments under long-term agreements, with billing expected in January of 2027.
Rather than tapping high-cost corporate borrowing, management finances graphics processing unit (GPU) hardware using special purpose vehicles (SPVs), or isolated subsidiary companies created for specific infrastructure projects. These debt facilities lock in funding directly against customer agreements where clients must pay regardless of usage.
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