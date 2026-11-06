SharonAI Aktie
WKN DE: A41ZGZ / ISIN: US7789203061
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06.11.2026 19:13:56
SharonAI Holdings Stock Rises 12%
(RTTNews) - SharonAI Holdings Inc. (SHAZ) is up 11.81 percent, gaining $2.31 to $21.87 on Friday. The shares are advancing despite no fresh company-specific news or announcements explaining the rise.
The stock is currently trading at $21.87, compared with its previous close of $19.56 on the Nasdaq. It opened at $21.99 and has traded between a low of $20.84 and a high of $22.88. Trading volume stands at approximately 1.89 million shares, compared with an average volume of 1.80 million shares.
SharonAI Holdings has traded within a 52-week range of $16.55 to $97.48. The shares remain significantly below their 52-week high despite the latest gain.
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Nachrichten zu SharonAI
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05.08.26
|Ausblick: SharonAI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SharonAI
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