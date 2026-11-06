SharonAI Holdings Stock Rises 12%

(RTTNews) - SharonAI Holdings Inc. (SHAZ) is up 11.81 percent, gaining $2.31 to $21.87 on Friday. The shares are advancing despite no fresh company-specific news or announcements explaining the rise.

The stock is currently trading at $21.87, compared with its previous close of $19.56 on the Nasdaq. It opened at $21.99 and has traded between a low of $20.84 and a high of $22.88. Trading volume stands at approximately 1.89 million shares, compared with an average volume of 1.80 million shares.

SharonAI Holdings has traded within a 52-week range of $16.55 to $97.48. The shares remain significantly below their 52-week high despite the latest gain.