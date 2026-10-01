SharonAI Aktie
WKN DE: A41ZGZ / ISIN: US7789203061
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01.10.2026 19:30:49
SharonAI Secures $356 Million Facility to Deploy 68,000 Nvidia GPUs
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|NVIDIA Corp.
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|SharonAI
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