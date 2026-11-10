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10.11.2026 06:31:29
Sharp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sharp hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,19 Prozent auf 448,26 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 477,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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