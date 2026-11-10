Sharp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sharp lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,16 Prozent auf 2,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sharp 3,24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at