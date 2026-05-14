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14.05.2026 06:31:29
Sharp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sharp hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 30,93 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 61,12 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,39 Prozent auf 475,11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 502,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 73,05 JPY. Im Vorjahr waren 55,59 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1 892,81 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sharp 2 160,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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