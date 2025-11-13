Sharp India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sharp India hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sharp India ein Ergebnis je Aktie von -1,850 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at