Sharp India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sharp India hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sharp India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,960 INR je Aktie gewesen.

