Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
|
19.02.2026 14:23:00
Sharp Invented a New High-Speed Cooking Technology Called the 'Golden Heater'
The Celerity high-speed oven is an industry first. Its "golden heater" technology can cook a chicken three times faster than a normal oven.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
