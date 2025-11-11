Sharp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sharp lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 28,10 JPY. Im letzten Jahr hatte Sharp einen Gewinn von 37,34 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 477,85 Milliarden JPY – eine Minderung von 15,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 564,45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at