Sharp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sharp hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4,80 JPY gegenüber 41,95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Sharp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 435,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at