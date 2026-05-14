Sharp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sharp hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,03 Milliarden USD, gegenüber 3,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,10 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,120 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,35 Prozent zurück. Hier wurden 12,56 Milliarden USD gegenüber 14,17 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at