MER Telemanagement Solutions LtdShs Aktie
WKN: 907204 / ISIN: IL0010826191
|
17.12.2025 14:30:45
SharpLink Co CEO Rob Phythian Steps Down; Joseph Chalom Named Sole Replacement
(RTTNews) - SharpLink Gaming, Inc. (SBET), a corporate holder of ether, Wednesday announced that its Co-Chief Executive Officer Rob Phythian has stepped down from his role.
He will be succeeded by Joseph Chalom as sole Chief Executive Officer.
In pre-market activity, SBET shares were trading at $9.65, down 0.61% on the Nasdaq.
