Sharplink Gaming: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sharplink Gaming hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,370 USD. Im Vorjahr hatten 27,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 666,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,05 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,66 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at