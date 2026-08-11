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11.08.2026 06:31:29
Sharplink Gaming stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sharplink Gaming ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharplink Gaming die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,5 Millionen USD – ein Plus von 1547,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sharplink Gaming 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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