Sharplink Gaming stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sharplink Gaming ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharplink Gaming die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,5 Millionen USD – ein Plus von 1547,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sharplink Gaming 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at