Sharplink Gaming verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sharplink Gaming stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 3,45 USD gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 13,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at