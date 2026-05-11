Sharplink Gaming vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sharplink Gaming hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,25 USD gegenüber -1,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1529,73 Prozent auf 12,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at