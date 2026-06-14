Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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14.06.2026 05:55:01

Sharplink Insider Trims 12,892 Shares After a 116% Run — Here's What That Means for Crypto Investors

Obie Mckenzie, Director at Sharplink (NASDAQ:SBET), reported the direct sale of 12,892 shares for a transaction value of ~$96,000 on May 12, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($7.41).* 1-year performance is calculated using June 12, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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