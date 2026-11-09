Sharps Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sharps Technology hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at