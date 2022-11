Shashank Samant zum Verwaltungsratsvorsitzenden von Rackspace Technology ernannt

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Shashank Samant zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats mit Wirkung vom 9. November 2022 bekanntgegeben.



Herr Samant verfügt über umfangreiche Erfahrung in der globalen Technologiedienstleistungsbranche, mit besonderer Expertise in den Bereichen Software und digitale Produkte. Seit dem 19. Oktober 2021 ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Rackspace Technology.

"Herr Samant und ich kennen uns schon seit vielen Jahren. Im vergangenen Jahr haben wir eng an der Strategie und dem Betriebsmodell von Rackspace Technology zusammengearbeitet. Ich freue mich, dass ich nun auf sein aktiveres Engagement bei der Gestaltung der Geschichte von Rackspace in seiner Position als Vorsitzender unseres Verwaltungsrats zählen kann. Herr Samant ist ein dynamischer, erfahrener Manager, der sich auf das Geschäft mit digitalen Technologiedienstleistungen und den Cloud-Markt spezialisiert hat. Das gesamte Unternehmen wird von seinem verstärkten Fokus und seiner umfassenden Erfahrung im Cloud- und Digitalgeschäft profitieren", so Amar Maletira, Director und CEO von Rackspace Technology.

Herr Samant verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Produktentwicklung und Dienstleistungen. Zuletzt war er Präsident und Chief Executive Officer von GlobalLogic, einem Unternehmen der Hitachi-Gruppe. Unter seiner Führung erzielte GlobalLogic als führende Marke im Bereich der digitalen Transformation einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD. Anfang 2021 wurde GlobalLogic von Hitachi zu einem Unternehmenswert von 9,6 Mrd. USD übernommen. Vor seiner Tätigkeit bei GlobalLogic hatte er Führungspositionen bei Ness, IBM und HP inne. Zusätzlich zu seiner Position bei Rackspace ist er auch als Berater für Apollo Global Management, Inc. tätig.

Im Zusammenhang mit seiner Ernennung plant Herr Samant auch, bis zu 2,5 Mio. USD in Aktien von Rackspace Technology zu investieren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

