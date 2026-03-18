Shatirah House Restaurant Burgerizzr: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shatirah House Restaurant Burgerizzr hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 SAR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 106,3 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shatirah House Restaurant Burgerizzr einen Umsatz von 76,4 Millionen SAR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,190 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 0,150 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 299,58 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 366,48 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at