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07.08.2026 06:31:29
Shatirah House Restaurant Burgerizzr gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shatirah House Restaurant Burgerizzr hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,10 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shatirah House Restaurant Burgerizzr 0,020 SAR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83,8 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,2 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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