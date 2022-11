Shaw Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shaw Communications präsentierte in der am 29.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,340 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaw Communications 0,500 CAD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shaw Communications in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,38 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,357 CAD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,37 Milliarden CAD geschätzt worden war.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,52 CAD. Im Vorjahr hatte Shaw Communications 1,94 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent zurück. Hier wurden 5,45 Milliarden CAD gegenüber 5,51 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 CAD sowie einen Umsatz von 5,46 Milliarden CAD belaufen.

