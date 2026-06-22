Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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22.06.2026 12:00:40
Shaw Towers Realty hits snag in bid to lower proposed tax valuation for Shaw Tower
Tribunal highlights the importance of finality, saying the company should not be allowed to ‘cherry-pick’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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