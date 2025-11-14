ShawCor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ShawCor ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ShawCor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ShawCor im vergangenen Quartal 314,9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ShawCor 226,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at