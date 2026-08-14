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14.08.2026 06:31:29
ShawCor gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ShawCor hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,32 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ShawCor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 396,2 Millionen CAD im Vergleich zu 321,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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