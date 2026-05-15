ShawCor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ShawCor hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 320,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 321,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at