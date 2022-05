ShawCor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ShawCor präsentierte in der am 13.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,055 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 267,8 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 279,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at