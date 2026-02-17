|
17.02.2026 06:31:28
Sheba Metal Casting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sheba Metal Casting hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,17 JOD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 JOD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte Sheba Metal Casting ein Ergebnis je Aktie von 0,150 JOD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!