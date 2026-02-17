Sheba Metal Casting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sheba Metal Casting hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,17 JOD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte Sheba Metal Casting ein Ergebnis je Aktie von 0,150 JOD vermeldet.

Redaktion finanzen.at