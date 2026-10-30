Sheba Metal Casting: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sheba Metal Casting hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 JOD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at