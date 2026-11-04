Sheela Foam: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sheela Foam hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4,24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sheela Foam 0,880 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 10,45 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,75 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at