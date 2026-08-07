Sheela Foam präsentierte Quartalsergebnisse

Sheela Foam lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,63 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 10,32 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 25,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at