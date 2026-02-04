Sheela Foam stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sheela Foam hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 10,74 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sheela Foam 9,67 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at