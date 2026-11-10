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10.11.2026 06:31:29
Sheetal Cool Products: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sheetal Cool Products präsentierte am 07.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sheetal Cool Products 653,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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