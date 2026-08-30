Sheffield Green Aktie
WKN DE: A3EYV7 / ISIN: SGXE15230159
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30.08.2026 06:00:00
Sheffield Green on the hunt for acquisitions in wind power maintenance as it diversifies beyond manpower
Catalist-listed company in advanced talks for a majority stake in a firm in Asia and continues to eye a spinoff listing for...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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