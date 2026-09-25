SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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25.09.2026 20:16:00
Shein, AliExpress, Temu: Neue Zwei-Euro-Abgabe auf Billigimporte in die EU
Rund sechs Milliarden Pakete von Onlinehändlern gelangten 2025 vor allem aus China in die EU. Nun soll eine neue Zollpauschale helfen, die Kosten bei der Einfuhr zu decken. Ob Produkte dadurch für Verbraucher teurer werden, bleibt offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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