SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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04.11.2026 15:45:00
Shein: Deutsche Umwelthilfe verklagt Fast-Fashion-Händler
Die Deutsche Umwelthilfe geht gerichtlich gegen die Shoppingplattform Shein vor. EU-Grenzwerte für Chemikalien wurden in Produkten teils massiv überschritten. Shein findet die Forderungen »überzogen und unverhältnismäßig«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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