SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
17.02.2026 12:05:00
Shein: EU-Kommission leitet Verfahren gegen Onlinehändler ein
Die EU nimmt Onlinehändler Shein ins Visier. Es geht um womöglich suchtförderndes App-Design sowie den Skandal um Sexpuppen mit Kindergesichtern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
