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01.09.2026 10:12:00
Shein: Shoppingplattform rutscht beim Börsendebüt ins Minus
Der Fast-Fashion-Onlinehändler Shein hat sich zu einem starken Konkurrenten etablierter Firmen aufgeschwungen. Zuletzt kriselte das Geschäft. Nun ist der Börsengang in Hongkong misslungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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