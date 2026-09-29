SHEIN Aktie

SHEIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Angespanntes Umfeld 29.09.2026 10:41:00

SHEIN-Aktie im freien Fall: Unsichere Weltlage bremst das Geschäft

SHEIN-Aktie im freien Fall: Unsichere Weltlage bremst das Geschäft

Eine unsichere Weltlage und schwierige Konsumbedingungen drücken auf das Geschäft der Shoppingplattform SHEIN.

Wie der Modehändler an der Hongkonger Börse mitteilte, waren die ersten sechs Monaten dieses Jahres von "geopolitischer Komplexität und sich wandelnder Handelspolitik" bestimmt. Hinzu kam demnach, dass Verbraucher mit einer höheren Inflation konfrontiert waren.

Die Probleme spiegelten sich auch in den Zahlen wider. In dem Bericht meldete SHEIN für das erste Halbjahr einen Rückgang im Betriebsergebnis von rund 53 Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Erfolg eines Unternehmens. Firmengründer Xu Yangtian, auch bekannt als Chris Xu, betonte in der Mitteilung, dass trotz der globalen Lage die Zahl der Bestellungen und die Erlöse gestiegen seien.

Aktie im Minus

Die Aktie des Ultra-Fastfashion-Händlers gab am Dienstag an der Hongkonger Börse deutlich um zeitweise rund zwölf Prozent nach, bevor sie letztlich mit Verlusten von 10,71 Prozent bei 31,50 Hongkong-Dollar in den Feierabend gingen. Damit erreichten die Anteile des in China gegründeten und mittlerweile in Singapur ansässigen Unternehmens nach dem Börsendebüt am 1. September einen Tiefpunkt.

Schon zum Börsenauftakt waren SHEINs Anteile damals ins Minus gerutscht. Steigende Logistikkosten bedingt durch die Lage im Nahen Osten und neue Zollregelungen in den USA und Europa waren damals schon ein Problem. In der EU gilt außerdem ab dem 1. November eine neue Bearbeitungsgebühr für Importe aus Drittländern, mit der Brüssel die Flut an Billigpaketen eindämmen will. Die neuen Regeln dürften auch SHEIN und andere Onlinehändler wie Temu oder AliExpress betreffen.

SHEIN blickt auf viertes Quartal

Nach eigenen Angaben rechnet SHEIN für die zweite Jahreshälfte weiter mit Herausforderungen durch Zölle und schwankenden Frachtkosten. Mehr Bestellungen erwartet das Unternehmen dann wieder im vierten Quartal unter anderem durch die Weihnachtszeit oder Aktionen wie den "Black Friday".

/jon/DP/mis

HONGKONG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SHEIN will an die Börse: Milliarden-IPO in Planung

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu SHEIN

mehr Nachrichten

Analysen zu SHEIN

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SHEIN 3,54 -9,82% SHEIN

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger verhalten optimistisch -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen