SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
10.11.2025 15:39:14
Shein avoids ban in France — government
The fast-fashion retailer sparked outrage in France over a listing including "childlike" sex dolls. Legal proceedings against the company are still ongoing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
