SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
10.11.2025 12:01:00
Shein entgeht vorerst Sperre in Frankreich
Die Billigplattform hat nach Angaben der Regierung illegale Angebote entfernt. Die Ermittlungen laufen jedoch weiter. Auch in Deutschland gibt es Forderungen nach härteren Kontrollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
