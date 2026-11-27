SHEIN Global lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,98 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 23,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,91 Milliarden USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 10,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at