SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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13.08.2026 06:57:48
Shein is said to consider Aug 28 for Hong Kong trading debut
The fashion retailer has targeted a US$30 billion IPO valuation but has faced pushback from investors and may lower it furtherWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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