SHEIN Aktie

SHEIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001

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10.07.2026 11:47:17

Shein is said to move ahead with preparations for Hong Kong IPO

It may seek to launch the offering as soon as in the coming months, if regulatory approval is securedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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