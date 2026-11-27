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27.11.2026 06:31:29
SHEIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SHEIN präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Mit einem EPS von 93,79 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als SHEIN mit 93,79 HKD je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz wurden 85,35 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 85,35 Milliarden HKD.
Redaktion finanzen.at
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