SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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03.08.2026 11:09:11
Shein proposes cash payouts, more shares for late-stage investors ahead of IPO
The firm has agreed to give backers in some rounds a guaranteed cash payout equal to an 8% annual returnWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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